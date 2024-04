Ukrajna nem áll le: fontos orosz katonai létesítményre csapott le a hírszerzés

A szakszolgálat azt írta, hogy a Rosztovi területen lévő Azov településen robbantották fel a csővezetéket, amelyen keresztül kőolajtermékeket szivattyúztak a helyi olajraktárból az azovi-tengeri kikötő területén lévő tankerekbe.

A robbanás után a tartályhajók megrakodását határozatlan időre felfüggesztették – írta a hírszerzés, amely kiemelte, hogy a létesítményt az orosz állam katonai célokra használta.

A GUR egy videót is közzétett a támadásról.

️Last night, a pipeline was blown up in Azov settlement, Rostov region of Russia. The pipeline pumped oil products into tankers at the Azov Sea Port, - Ukrainian Defense Intelligence. Loading of tankers with petroleum products has been suspended, it's unclear for how long. pic.twitter.com/rXdRnUbfPu