Videó: kalandos úton juthatott Ukrajnába egy ritka Skval páncélos

A BMP-1U meglehetősen kis szériában gyártott jármű: Kijev a 2000-es évek elején fejlesztette ki, a sztenderd szovjet BMP-1-estől az különbözteti meg, hogy a fegyverzetnek otthont adó apró és kényelmetlen toronyban már nem kuporog egy szerencsétlen katona, mivel a komponenst automatizálták.

Destroyed Russian BMP-1U Shkval of the Ukrainian production. During the Russo-Georgian War in 2008 Russians captured some number of these IFVs from the Georgian army. This is the second known Russian loss of this BMP. The first one was destroyed in October 2023, also on the pic.twitter.com/IEJivS0Fru