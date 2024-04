Aggasztó felvételeken látható az oroszok támadása: ezt nem teszik zsebre Kijevben

A videó tanúsága szerint az oroszok egy irányított rakétával semmisítik meg az ukránok egyik fegyverraktárát Udacsne városában. Önmagában ez még nem egyedülálló vagy különleges, a 2022-es orosz invázió után mindkét oldal rendszeresen mér csapásokat a másik raktáraira. Ami aggodalmakat kelthet a kijevi vezetésben ezzel a felvétellel kapcsolatban, az nem más, hogy az oroszok végig közeli drónfelvételen követik a becsapódást.

Russian guided missile attack on Ukrainian logistics center in Udachne, 10 km West(!) of Pokrovsk and hence almost in Dnipro oblast.Truly shocking how freely Russian drones and missiles can move in the East. Even 50 km beyond the front. pic.twitter.com/QofuszDZuW