Bármikor kirobbanhat a Közel-Kelet eddigi legdurvább háborúja - Mi lesz, ha Irán tényleg megtámadja Izraelt?

Az elmúlt évtizedekben talán sosem volt még olyan komoly a feszültség Izrael és Irán közt, mint most. Bármelyik pillanatban ballisztikus rakéták és nagy hatótávolságú drónok tucatjait lőheti ki Irán a zsidó államra, bosszúból az egy héttel ezelőtti, szíriai követség elleni támadásért, melyben három befolyásos tábornok is életét vesztette. Amerika és Izrael készülődik: a Közel-Kelet két kifejezetten erős katonai hatalma feszül egymásnak, az egyik ráadásul valószínűleg még atomfegyverrel is rendelkezik. Nem kizárt, hogy utolsó pillanatban mindenki vesz egy nagy levegőt és igyekszik hideg fejjel gondolkozni, de ha tényleg háború lesz, ennek a hatásait mi is a bőrünkön érezzük majd.

Küszöbön a nyílt Izrael-Irán háború

Scenes showing damage to the Iranian embassy building after the building adjacent to it was targeted, in DamascusETA: The building was part of the consular staff wing of the Iranian embassy in Damascus pic.twitter.com/0VzyzWYUbN — DD (Geopolitics) April 1, 2024

2024. április 1-jén, hétfőn izraeli vadászbombázók mértek csapást Irán a szíriai fővárosban, Damaszkuszban található követsége ellen. A támadásban hét iráni tiszt halt meg, három közülük tábornoki rendfokozatot viselt. Mohamed Reza Zahedi, Mohamed Hadi Hadzsi Rahími dandártábornokok és Hosszein Aminollahi tábornok az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) külföldi műveleti egységének, a Kudsz-erőknek befolyásos vezetői voltak. A legnagyobb veszteség Zahedi tábornok, aki Irán Libanonban és Szíriában tevékenykedő (proxi-)erőinek működését koordinálta.

Mivel diplomáciai létesítményt ért támadás, Irán panaszt emelt az ENSZ-nél, de ami ennél sokkal súlyosabb:

teherán bosszút fogadott Izrael ellen és megtorlást helyezett kilátásba.

A perzsa állam Izrael Gáza elleni műveletének kezdete óta számtalan alkalommal fenyegette már meg a zsidó államot: iszlám ellenállásra való felszólítás, fekete zászlók lobogtatása és látványos rakétakísérletek helyett azonban most úgy fest, hogy közvetlen katonai válaszcsapásra készül Teherán.

Az elmúlt napokban a CNN-en, a New York Times-on és a Times of Israelen is jelentek meg cikkek, melyek lényege az volt különféle izraeli, amerikai és iráni források alapján, hogy Teherán úgy döntött, Izrael területe elleni támadással torolják meg a hét katonatiszt halálát. A legtöbb forrás egyetért abban, hogy Irán ezt az incidenst nem hagyhatja válaszcsapás nélkül, Izraelnek pedig nincs külföldön katonai jelenléte (kivéve az olyan zavaros fennhatóságú területeken, mint a Golán-fennsík, Ciszjordánia vagy éppenséggel Gáza).

A támadásra egyes források szerint a héten kerül sor, legkésőbb péntek éjfélig. Kedden ér véget a ramadán, az iszlám vallás legfontosabb ünnepe.

Fontos hangsúlyozni: minden értesülés ellenére nem törvényszerű, hogy háború, katonai akció lesz, nagyon úgy fest, hogy égnek a forródrótok a Washington-Teherán-Jeruzsálem vonalon, Izrael pedig az elmúlt napokban több olyan gesztust is tett, melyek Irán számára kedvezőek. Ilyen a gázai katonai jelenlét leépítése és a Hamásszal való közvetett tárgyalásokban mutatkozó hirtelen engedékenység.

Pár órája arról is jöttek hírek, hogy Irán teljesen lefújja a tervezett támadást, ha sikerül megállapodni egy gázai tűzszünetről.

Ettől függetlenül Izrael komolyan veszi a fenyegetést: tartalékosokat hívtak be a légvédelmi erőkhöz, átmenetileg megszüntették a harcoló alakulatok eltávját és GPS-zavaró rendszereket aktiváltak az ország nagyvárosai körül.

Így nézhet ki a támadás

Fattah-1 The first Hypersonic Ballistic Missile developed by an Islamic country pic.twitter.com/GkPFJ1lBeF — MenchOsint (@MenchOsint) April 5, 2024

Extrém valószínűtlen, hogy Irán megpróbál bármilyen szárazföldi támadást kivitelezni Izrael ellen, jelen körülmények között ez a perzsa ország földrajzi helyzetből és a diplomáciai kapcsolatok állásából fakadóan kivitelezhetetlen is lenne.

Irán és Izrael határát a legrövidebb úton is két ország és majdnem 1000 kilométer választja el és bár fizikailag nem lehetetlen, hogy Iránbarát milíciák segítségével Irakon, majd Szírián át csapatokat vonultasson fel Izrael határára az iráni haderő, ennek egyelőre semmilyen jele nincsen.

A legvalószínűbb forgatókönyv – ha valóban lesz bármilyen iráni támadás Izrael ellen – az, hogy a perzsa állam ballisztikus rakétákat és nagy hatótávolságú kamikaze-drónokat lő ki a zsidó állam területére.

Erre minden képességük megvan: Irán a Közel-Kelet legjobban felszerelt országa, ha ballisztikus rakétákról vagy csapásmérő drónokról van szó, sokat ezek közül a fegyverek közül kifejezetten azzal a céllal fejlesztettek, hogy képesek legyenek Izrael területét támadni. A perzsa állam ballisztikusrakéta-állományát 3000-re becsülik, elvileg rendelkeznek ráadásul hiperszonikus, irányváltoztatásra képes rakétával is, amely papíron le tudja küzdeni a legtöbb izraeli légvédelmi rakétarendszert (ez a Fatah-1-es). Persze így is át kell lőniük Irak és Szíria fölött, az előbbi ország pedig biztosan nem venné ezt jó néven.

A legalacsonyabb eszkalációs kockázattal az a forgatókönyv rendelkezik, ha Irán kifejezetten katonai célpontokra mér csapást, olyan területeken, melyek nem tartoznak Izraelhez kétséget kizárólag, nemzetközileg elismert módon. A fent is említett Golán-fennsíkot például a legtöbb ország Szíria részének tartja, annak ellenére, hogy az izraeli hadsereg ezt 1967 óta megszállva tartja. Ciszjordánia szintén vitatott hovatartozású terület, melynek nagy részét az izraeli hadsereg ellenőrzi. Ciszjordániában és a Golán-fennsíkon is működnek kisebb-nagyobb izraeli katonai létesítmények; radarállomások, harcjármű-depók, laktanyák, katonai börtönök. Ha Irán ezeket a területeken támadja, nem biztos, hogy olyan szinten magára haragítja a nemzetközi közösséget, mintha például rakétákat lőnek ki Tel-Aviv városközpontjára, és azt is tudják kommunikálni, hogy „a palesztin szabadságért harcolnak.”

Ezt a kommunikációs fogást egyébként akkor is tudják használni, ha a Gáza környékén található izraeli katonai objektumokat lövik.

Fontos hangsúlyozni: az izraeli légvédelem évtizedek óta készül egy ilyen támadás elhárítására, így kérdéses, Irán mennyire tudná érdemben megsebezni Izrael katonai létesítményeit.

Szintén valószínű, hogy ha Irán támad, valamilyen formában megindul majd a libanoni Hezbollah is.

Ez az iszlamista fegyveres szervezet a legtöbb szakértő szerint jelenleg erősebb és jobban felszerelt, mint a libanoni hadsereg, és ha a határon átnyúló rakétázást megtámogatják még átszivárgási kísérletekkel is, netán egy átfogó, összefegyvernemi művelettel, melynek célja Izrael északi településeinek elfoglalása, Izrael komoly kihívással találhatja magát szembe.

Fontos megjegyezni egyébként: nem sok esély van rá, hogy a Hezbollah területeket tud megszerezni, megtartani Izraelen belül, hiszen eltérő becslések szerint a muszlim radikális csoport alig 20 ezer embert tart fegyverben, katonai felszerelési állományuk törzsét pedig hidegháborús kínai és orosz technikai eszközök képezik. Izrael jelentősen megerősítette a határmenti térség védelmét 2023. október 7-e óta, így jó esély van rá, hogy gyorsan felőrölnének egy támadást Libanon felől.

Erről itt írtunk részletesen:

Lesz általános háború?

Israel is moving their military equipment in preparation for war with Iran.In this video, an F16 is on the moveSeparate reports that Davids Sling, an air defense system against ballistic missiles, has been moved to Eilat. #BREAKING — Brians (Breaking) April 4, 2024

Azon túl, hogy mennyire borul majd lángba az egész Közel-Kelet, lesz-e valamilyen általános háború Izrael és Irán közt, Teherán támadása mellett attól is függ majd, mit lép Izrael és ez milyen ellenreakciót szül majd a térség országaitól.

Szinte biztos, hogy ha Irán megtámadja bármilyen formában Izraelt, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vadászbombázói felszállnak majd és támadást indítanak Irán stratégiai fontosságú létesítményei ellen.

Jó eséllyel kiemelt célpontként kezelné Jeruzsálem Irán nukleáris programjához köthető létesítményeit, illetve az IRGC bázisait, a hadműveletben pedig jó esély van rá, hogy az Egyesült Államoktól is segítséget kapnának majd.

Hogy mi történne ezután, nagyrészt attól függ, hogy indítana-e bármilyen ellentámadást Irán, illetve hogy mennyire lépne feljebb a perzsa állam az eszkalációs létrán.

Nyilván: ha ezután a perzsa állam újabb ballisztikusrakéta-hullámot lő ki Izraelre, priorizálva ezúttal nem csupán a megszállt területek katonai létesítményeit, hanem mondjuk sűrűbben lakott területeket is, jó esély van rá, hogy általános háború robbanna ki, a Közel-Kelet számos más országával a hadviselő felek közt. Nem kizárt, hogy az Iránnal régóta ellenszenvet ápoló Szaúd-Arábia, illetve az Egyesült Arab Emírségek szinte biztosan támogatna egy amerikai-izraeli kombinált katonai akciót Irán ellen.

Bár nem túl valószínű, hogy használják, azért érdemes széljegyzeten megjegyezni: Izrael valószínűleg nukleáris fegyverrel is rendelkezik.

Arról, hogy egy ilyen művelet mennyire lenne sikeres; mennyire sikerülne legyőzni, megszállni Iránt, korábban többször is írtunk. A lényeg az, hogy kiindulva az Egyesült Államok által vezetett, közel-keleti hadjáratok korábbi eredményéből, jó eséllyel hosszas háború, nehézkes megszálló műveletek árán szerzett, véres, áldozatos, maximum részleges győzelem születne. Irán a Közel-Kelet egyik legjobban felszerelt, legerősebb haderővel rendelkező országa, számos nagyvárossal, évtizedek óta Amerika és Izrael ellen hergelt lakossággal, fanatikus „elit” politikai-katonai gárdával, rémálomszerű terepviszonyokkal. Szóval nehéz ellenfél.

Ha lesz csapás, mi is megérezzük

Még ha kisebb háború, katonai összecsapás is lesz Izrael és Irán közt, ennek hatásait mi is érezni fogjuk.

A benzinárak szinte biztosan el fognak szállni. Függetlenül attól, hogy Izrael nem érdemi olajtermelő ország, Európa pedig nem vásárol iráni energiahordozókat, a térség destabilizációja miatt radikálisan emelkedhetnek az üzemanyagárak, az egész világon. Ez természetesen az áruforgalom megdrágulása miatt az inflációnak is újbóli löketet adhat. Nyilvánvalóan, minél hosszasabb és minél kiterjedtebb egy ilyen háború, annál durvábbak lesznek ezek a számok. Nem csupán a Közel-Kelet, de régiónk politikai térképe is szinte biztosan át fog rajzolódni. Izrael közvetlen megtámadása ugyanis azt jelenti, hogy az Egyesült Államok minden figyelme a zsidó állam megvédésére irányul majd át: Ukrajna eleve akadozó támogatása Washington részéről alighanem jó hosszú ideig lekerül a napirendről, függetlenül attól, hogy ki lesz a következő amerikai elnök. Amerika nélkül pedig jó esélye van az ukrán haderőnek arra, hogy el fogják veszíteni a háborút.

Fontos ismét hangsúlyozni, amit korábban említettünk: nem törvényszerű, hogy háború lesz, nem kizárt, hogy Irán vezetői mindenféle súlyos fenyegetés és megtorlási kényszer ellenére végül nagy levegőt vesznek és folytatják az „iszlám forradalmi tengely” lassú építését a térségben, ahelyett, hogy egy veszélyes és kevés pozitívummal kecsegtető, közvetlen támadást hajtanak végre Izrael állam ellen.

A "forradalmi építkezés" egyébként régóta nem állt ilyen jól: Izrael Gáza elleni katonai akciója miatt a Közel-Keleten gyorsan javul Irán, illetve a hozzájuk hűséges szervezetek, mint a Hamász, a Hezbollah, vagy a húszik népszerűsége. Irán Izrael megtámadásával most rengeteget kockáztat, később azonban a régiós politikai dinamikák alakulása mentén változhat a helyzet.

Széljegyzeten azt is érdemes megjegyezni: volt nemrég hasonló, de talán Izrael szempontjából nem ennyire veszélyes helyzet, amikor 2020 elején az Egyesült Államok ledrónozta Kászim Szolejmáni iráni tábornokot, a zsidó állam ekkor is komolyan tartott egy teheráni támadástól. Irán azonban egy iraki amerikai bázisra lőtt "csak" ki rakétákat, aztán gyors de-eszkalációs folyamat indult.

Elmondható tehát: a helyzet tényleg veszélyes, talán évtizedek óta nem volt olyan közel Irán ahhoz, hogy megtámadja Izraelt, mint most. Ugyanakkor a háború még mindig elkerülhető, Irán vezetőinek részéről racionális lenne továbbra is a kivárás és lassú építkezés folyamatát választani.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images