Figyelmeztet a NATO főtitkárhelyettese: egész Európát fenyegeti az oroszok beavatkozása

2024 júniusában tartanak európai parlamenti választásokat, amelybe várhatóan Moszkva is igyekszik majd beavatkozni a NATO vezetője szerint. A befolyásolási kísérlethez várhatóan a már eddig is bevetett kommunikációs eszközöket vethetik be, így várhatóan olyan kampányokat vezetnek majd, amelyek valótlanságokat állítanak bizonyos jelöltekről. A dezinformációs lépések mellett várható a kibertámadások számának növekedése is.

Geoană szerint az európai hatóságoknak fel kell készülniük arra, hogy orosz hackerek megpróbálnak meg betörni a választási rendszerekbe. Ezzel vélhetően érzékeny adatokat próbálnak megszerezni, valamint az intézményekkel kapcsolatos bizalmat tudják rombolni az választók előtt. A NATO főtitkárhelyettese szerint a Kreml igyekszik majd megakadályozni, hogy a nyugatbarát erők nyerjenek.

Hozzátette, hogy Oroszország várhatóan nemcsak oroszbarát pártokat fog támogatni, hanem olyanokat is, akik kritikusak Brüsszel politikájával kapcsolatban.

