Elvileg tegnap megtámadták Izraelt, de Jeruzsálemben nem tudnak róla

Tegnap támadást hajtott végre az Iránhoz köthető Iraki Iszlám Forradalmi Ellenállás Izrael állam területe ellen – állítja ezt maga a szervezet. A támadásban állításuk szerint cirkálórakétákat és kamikaze-drónokat használtak, a célpont Askelón kikötője és a Hatzerim katonai légitámaszpont volt.

Izrael semmilyen támadást nem jelentett és független forrásból sincs híre annak, hogy az országot megtámadták volna. Nem tudni, hogy arról van-e szó, hogy az Iránhoz köthető milícia semmilyen támadást nem is kísérelt meg, vagy olyan szinten pontatlanok a fegyvereik, hogy közelébe sem értek Izraelhez a kilőtt fegyverek és a tengerben / sivatagban csapódtak be.

The Islamic Resistance in Iraq has released a Statement as well as a Video showing their apparent Targeting over the last 72 Hours of several Locations in Southern Israel including Hatzerim Airbase, the Oil Port in the City of Ashkelon as well as another Vital Target in the City, pic.twitter.com/ApEx2tVDVx