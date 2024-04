Kitálalt Trump szövetségese: Ukrajna miatt mondatnák le a republikánus házelnököt

Republikánus képviselőtársainak címzett levelet Marjorie Taylor Greene, aki korábban Mike Johnson házelnök eltávolításáról nyújtott be indítványt. Egyelőre nem tudni, hogy a keményvonalas politikus kezdeményez-e szavazást a mindössze hat hónapja posztján lévő Johnson leváltásáról, vagy csak zsarolásra használja. Greene azt kifogásolja, hogy Johnson megegyezett a demokratákkal a kormányzati leállás elkerüléséről, és támogatja Ukrajna segélyezését - számol be a The Hill.