Úgy néz ki, igaz a hír: amerikai helikoptereken repültek be kommandósok Oroszország területére

Portfolio 2024. április 09. 07:00

Az orosz elnökválasztást megelőző napokban számos betörést hajtottak végre Oroszország nemzetközileg elismert területeire ukrán, ukránbarát katonák, orosz forrásból röppent fel a hír, hogy egy alkalommal amerikai UH-60 Black Hawk helikopterek is landoltak Belgorod megyében. Most felvételek is előkerültek, mely alapján úgy tűnik: a hír bármilyen bizarrul is hangzik, igaz.