Új kézifegyvereket tesztelnek az orosz katonák: csapatpróbán a AMB-17

Először használták orosz katonák az új AMB-17-es gépkarabélyt éles bevetésen: az Espaniola zászlóalj Ukrajnában próbálta ki az elsősorban különleges műveleti feladatokra tervezett fegyvert.

Az orosz Mash.ru beszámolója szerint a fegyvert először 2017-ben mutatták be nyilvánosan, régebb óta fejlesztés alatt áll. Egy kis méretű és könnyű, gyárilag hangtompítóval is felszerelt fegyverről van szó, melynek tömege 2,9 kilogramm és hossza 850 milliméter. A fegyver 30-as kapacitású tárat használ, 9x39-es lőszert tüzel és elsődleges feladata a VAL és Vintorez típusú speciális kézifegyverek felváltása. Csináltak belőle egy hangtompító nélküli változatot is, ez az AM-17-es.

A fegyvert először tesztelte élesben az orosz Espaniola zászlóalj: ez egy radikális futballhuligánokból és szélsőséges nacionalistákból álló csoportosulás, amely az orosz védelmi minisztériumhoz köthető Redut zsoldosbrigád irányítása alatt áll.

Az éles bevetés részletei nem ismertek, de vélhetően elégedettek a fegyverrel az orosz harcosok, a Mash.ru azt írja, hogy hamarosan tömeggyártásra kerülnek majd az eszközök.

