A hónap találatát érhette el az orosz tüzérség, de akad egy probléma

A felvétel Szumi régióban készült, az orosz határtól mintegy harminc kilométerre. A videón egy depó látható, előtte 32 darab D-20-as 152mm-es vontatott löveggel. Az oroszok egy Iszkander-M félballisztikus rakétával valóban mesteri találatot érnek el, sanszos, hogy mindegyik D-20-as használhatatlanná vált.

Russia struck 32x Ukrainian D-20 Howitzers that were in storage, with an Iskander-M missile, near Zalisne in Sumy Oblast, located 40km from RussiaCoordinates: (50.36690, 34.95412) pic.twitter.com/wZ3FvICgSq