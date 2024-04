Durván szigorította az abortuszt az egyik legfontosabb billegő állam - Veszélybe kerültek Trump győzelmi esélyei?

Az állami legfelsőbb bíróság kedden helyben hagyta egy 1864-ben, Arizona teljes jogú állammá válása előtt 48 évvel elfogadott abortusztörvény alkalmazását, előírva az abortusz szinte teljes tilalmát az államban. A bíróság úgy döntött, hogy az idézett jogszabály, amely kizárólag az anya életének megmentése esetén teszi lehetővé a legális terhességmegszakítást, felülírja az állam 2022-ben elfogadott, a művi vetélés 15. héttől érvényes tilalmát.

Az ítélet legtöbbeket meglepetésként ért, ezzel ugyanis hatályon kívül helyezték a fellebbviteli bíróság korábbi döntését a 2022-es jogszabály érvényességéről. A republikánus kormányzók által kinevezett bírók ítélete 14 napig még nem végrehajtható, az állam pedig már korábban jelezte, hogy további 45 napig elhalasztja az érvényre juttatását.

A mostani határozat megrengetheti a republikánusok billegő államban dédelgetett választási reményeit, mivel jelenleg is zajlik az aláírásgyűjtés egy novemberi, az elnökválasztással egybeeső népszavazás ügyében, amely a terhesség 24. hetéig alkotmányos joggá tenné az abortuszt Arizonában. Egy állami demokrata képviselő úgy nyilatkozott, hogy a kezdeményezés sikerében eddig is bízott, de most már kétsége sincs annak elfogadásáról. A népszavazás ráadásul az arizonai szavazókat is aktivizálhatja.

A demokraták arra fogadnak, hogy a terhességmegszakításhoz való hozzáférés lehet a legfőbb ütőkártyájuk

a Donald Trump vezetésével az elnökválasztási kampányba induló republikánusokkal szemben. A volt elnök a héten úgy nyilatkozott, hogy a terhességmegszakítás szabályozását az államokra kell bízni. Az arizonai fejlemények miatt a volt ingatlanmágnás ellenfele, a demokrata Joe Biden máris Trumpot okolta, aki saját bevallása szerint "büszkén" hozzájárult az abortuszhoz való jogot szövetségi szinten biztosító Roe v. Wade precedens Legfelsőbb Bíróság általi megsemmisítéséhez 2022-ben.

Arizonaiak milliói hamarosan egy még szélsőségesebb és veszélyesebb abortusztilalom alatt fognak élni, amely még akkor sem védi meg a nőket, ha az egészségük veszélyben van, vagy olyan tragikus esetekben, mint nemi erőszak vagy vérfertőzés esetén

- reagált Biden közleményében. Alelnöke, a pénteken az ügyben Arizonába látogató Kamala Harris azt emelte ki, hogy az állam

épp visszatekerte az órát azokba az időkbe, amikor a nők még nem szavazhattak - és saját bevallása szerint egy ember a felelős ezért: Donald Trump.

Az állami republikánusok sem örülnek túlságosan a bíróság döntésének, ami jócskán alááshatja választási esélyeiket. Kari Lake, Trump legszorosabb arizonai szövetségese, aki idén is elindulhat a szenátusi választáson, bejelentette, hogy ellenzi a határozatot, és "józan eszű" szabályozás megalkotására sürgette a demokrata kormányzót és a szűk republikánus többségű állami törvényhozást. Lake 2022-ben ezzel szemben a most helyben hagyott 19. századi törvényt még nagyszerűnek nevezte.

Az elnökválasztási versenyben a felmérések átlaga szerint jelenleg Trump vezet Arizonában, 4,5 százalékkal megelőzve Bident (49%-44,5%).

Címlapkép: Donald Trump volt amerikai elnök egy golfversenyen a floridai Doralban 2024. április 7-én. Címlapkép forrása: Getty Images