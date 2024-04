Kimondta a NATO főtitkára: Ukrajna bármikor átlépheti Putyin vörös vonalát

A katonai szövetség első embere egy sajtótájékoztatón fejtette ki véleményét: egy újságíró arról kérdezte, hogy szerinte jogosan támadhat-e Ukrajna orosz célpontokat például a Baltikumban, ahol a minap egy orosz hajóban okoztak károkat.

Ez az önvédelemhez való jog. Ennek része az is, hogy legitim katonai célpontokat célozz az országodon kívül. Oroszország számos különféle képességet használ Ukrajna támadásához, ezért Ukrajnának minden joga megvan ahhoz, hogy önvédelemből az országhatárán kívülre támadjon”

– mondta a NATO vezetője.

A legtöbb NATO-ország ettől függetlenül azzal a megkötéssel adott fegyvereket Ukrajnának, hogy nem használhatja őket Oroszország nemzetközileg elismert határain belül, tartva az eszkalációtól. Ukrán vezetők gyakran arról beszélnek: ez olyan, mintha fél kézzel kellene harcolniuk az agresszor országgal szemben.

NATO Secretary-General Jens Stoltenberg: It is part of the right to self-defense also to hit legitimate military targets outside your own country, because Russia is using so many different types of capabilities to attack Ukraine, and Ukraine has the right to self-defense and that pic.twitter.com/eptqpiN5fK