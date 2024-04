Lendületben az orosz hadsereg: úgy néz ki, elfoglalták Pervomajszkét

Először az orosz Rybar elemzőház jelentette, hogy elfoglalta az orosz haderő Pervomajszkét. Geolokációval megjelölt felvételt is tettek közzé, melyen az látható, hogy orosz zászló lobog a falu északkeleti részében, így jó esély van rá, hogy az orosz katonák valóban (szinte) teljesen kitolták az ukrán védőket a térségből.

Pervomajszke két szempontból fontos: innen délről tudják kerülni az Avgyijivkától nyugtra található védvonalakat az orosz katonák, illetve északról tudnak haladni Krasznohorivka felé.

️ Donetsk direction. Significant progress by the Russian Armed Forces is noted there, with the village Pervomaiske now fully under Russian control. Offensive maneuvers have also resumed in Krasnohorivka. pic.twitter.com/DKpGDY9Rjs