Videó: lemásolhatták az ukránok Oroszország egyik legjobb fegyverét, be is vetették gyorsan

Az X-en (korábban Twitter) megjelent, mindössze pár másodperces videón az látható, amint egy lökhajtással felszálló drón a levegőbe emelkedik, később pedig eltalál egy orosz 9A317 Buk légvédelmi rendszert (pontosabban annak TELAR komponensét, ami egy kombinált rakétaindító platform és radarállomás).

Ukrainian forces have fielded a new long-range fixed-wing munition, officially named the RAM X but more popularly dubbed the pic.twitter.com/ua2vznpPsK