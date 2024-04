Bevetették a legújabb ukrán fejlesztést: egyből kilőtték vele a fél Lengyelországot rettegésben tartó orosz rendszert

Nem sokkal korábban számoltunk be arról, hogy a fronton is bemutatkozott az ukrán RAM X, vagy becenevén az „Ukrolancet”: első áldozata pedig egy 9A317 Buk légvédelmi rendszer egyik komponense volt.

A fegyver szinte teljesen hasonlít az orosz Lancet drónra, innen ered a becenév is. Ráadásul az ukrán fegyveres erők a második találatot is elkönyvelték: ezúttal egy Boriszoglebszk-2 elektronikus zavarórendszert ért találat.

Donetsk Oblast, a Ukrainian RAM long range attack UAV (Ukrolancet) conducts a successful strike over 22 kilometers behind the front, seen here destroying a Russian Borisoglebsk-2 electronic warfare station. pic.twitter.com/pybykH9Koy