Brutális támadást hajtott végre az orosz légierő: semmi nem maradt Kijev egyik legnagyobb erőművéből

Az Interfax Ukrajna hírügynökség beszámolója szerint a Trijpilszka hőerőmű teljesen elpusztult az orosz fegyveres erők által végrehajtott támadások következtében. Az említett létesítmény Kijev közvetlen közelében helyezkedik el.

A Trijpilszka a kijevi terület legnagyobb hőerőműve volt, elvesztése kisebb katasztrófával ér fel.

️ The Russians have hit the Trypilska thermal power station in Kyiv region, one of the largest in UkraineVideo of the fire are being circulated by the occupier's media.There are also reports of strikes on thermal power plants in Lviv, Kharkiv and Ivano-Frankivsk regions. pic.twitter.com/Sx4w6cQSnx