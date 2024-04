Drasztikus bejelentésekkel borzolja a kedélyeket Európa erős embere – Oroszország kezére játszhat Macron verbális ámokfutása?

Egy február végi megszólalásában Emmanuel Macron francia elnök nem zárta ki, hogy nyugati országok katonákat küldjenek Ukrajnába. Kijelentésével hatalmas vihart kavart szerte a Nyugaton; több ország, különösen az Egyesült Államok és Németország sietett elhatárolódni, Lengyelország és a balti államok viszont jóval megértőbbnek bizonyultak. Macron kijelentése mögött egy stratégiai irányváltás szándéka állhatott, de a következmények arra utalnak, hogy a szándék visszafelé sült el, ami viszont Oroszország kezére játszhat. Vajon miért vált a korábban az Oroszországgal való tárgyalást szorgalmazó francia elnök a Nyugat első számú héjájává?

Heves reakciókat váltottak ki Macron szavai

Jelenleg nincs konszenzus szárazföldi csapatok küldéséről. De semmit nem szabad kizárni. Mindent meg fogunk tenni, amit kell, hogy Oroszország ne győzzön

– mondta Emmanuel Macron francia elnök február 26-án egy párizsi találkozón, ahol több európai vezető – Macron mellett például Olaf Scholz német kancellár – tárgyalt Ukrajna támogatásának lehetőségeiről.

A francia államfő mondatai azonnal bejárták a nemzetközi sajtót, az egyes országok vezetői pedig a legmagasabb szinteken reagáltak rá. Olaf Scholz kategorikusan kijelentette:

az európai országok vagy a NATO-államok nem küldenek katonákat ukrán földre.

Az Egyesült Államokból és számos európai országból is hasonlóan elutasító reakciók érkeztek. Ugyanakkor voltak olyan országok – elsősorban a NATO keleti szárnyán – amelyek jóval megértőbbnek mutatkoztak Macron kijelentéseivel szemben. Francia tisztviselők később próbáltak finomítani a francia elnök szavain, mondván, a célja az volt, hogy vitát indítson a témában, és nem harcoló alakulatok Ukrajnába küldéséről lenne szó, hanem aknamentesítő, határvédő és kiképző egységekéről.

Oroszország reakcióként történelmi analógiát szedett elő: Vjacseszlav Vologyin Duma-elnök és Dmitrij Medvegyev volt államfő is Bonaparte Napóleon francia császár oroszországi hadjáratára emlékeztetett, amely végzetes csapást hozott a francia Grand Armée-ra.

Macron a kritikák hatására sem állt el kijelentésétől, sőt többször is megerősítette azt. Március elején például Prágában azt mondta, közeledik az idő, amikor nem szabad gyávának lenni, továbbá tartja magát a szavaihoz, és szerinte „stratégiai ugrásra” van szükség. A cseh fővárosban a francia elnök azt is bejelentette, Franciaország csatlakozik ahhoz a cseh kezdeményezéshez, amely harmadik országokból vásárolna lőszert Ukrajna számára.

Március 12-én a francia Nemzetgyűlésben heves vita alakult ki Ukrajna támogatásával kapcsolatban, végül a Macron mögött álló többség megszavazta azt a tíz évre szóló biztonsági törvényt Ukrajnával, amely többek között 3 milliárd eurós katonai segítséget és kiképzésbeli támogatást irányoz elő. A radikális jobboldali, Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés tartózkodott, a radikális baloldal viszont nemmel szavazott.

Egy március 14-én adott tévéinterjújában Macron szintén élesen fogalmazott Ukrajna támogatása és az Oroszországgal való szembenállás kapcsán.

Ha Oroszország megnyeri ezt a háborút, Európa hitelessége a nullára csökken

– jegyezte meg a francia államfő. Ellenzékére utalva azt mondta, hogy Ukrajna támogatása kapcsán nemmel szavazni vagy tartózkodni nem a béke, hanem a vereség választását jelenti. Arról is megkérdezték, hogyan nézne ki egy csapatküldés Ukrajnába: ezzel kapcsolatban azt mondta, nem szeretne részletekkel szolgálni, ugyanis Vlagyimir Putyin sem mond semmit a terveiről. Macron szerint az a fontos, hogy ne húzzunk vörös vonalakat, mert ez azt jelzi Oroszországnak, hogy a Nyugat gyenge, és arra bátorítja, hogy erősítse fel a háborút Ukrajna ellen.

Olaf Scholz, Ursula von der Leyen és Emmanuel Macron. Forrás: EU/Dati Bendo

Visszafelé sült el a fegyver?

Macron vitatott kijelentése kapcsán maga is arról beszélt, hogy „stratégiai kétértelműséget” akart jelezni Oroszország felé, vagyis az a célja, hogy

azáltal, hogy nyitva hagy minden lehetőséget, elbizonytalanítja Moszkvát azt illetően, hogy a Nyugat meddig képes elmenni Ukrajna támogatásában.

A Macron mellé álló keleti – elsősorban lengyel és balti – politikusok szintén e kétértelműségi stratégia fontosságát emelték ki Oroszországgal szemben. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter például március 8-án azt mondta:

Ezért üdvözlöm a közelmúltbeli francia kezdeményezést. Mert véleményem szerint jó szándék áll mögötte, nevezetesen az, hogy az orosz elnök feltegye magának a kérdést, mi lesz a következő lépésünk, ahelyett, hogy hagyjuk, hogy biztos legyen abban, mi nem fogunk semmi kreatívat tenni, és megtervezze a saját forgatókönyveit.

Ingrida Simonyte litván miniszterelnök április elején hasonló szellemben nyilatkozott:

Azt hiszem, amit Macron elnök úr mondott, és ami kulcsfontosságú, hogy nem szabad vörös vonalakat húznunk magunknak, amikor a másik oldalon egy olyan személy áll, akinek nincsenek vörös vonalai.

Simonyte nem zárta ki, hogy litván katonákat küldjenek kiképzőnek Ukrajnába.

Macron ebben az értelmezésben tehát szavaival információs hadműveletet folytatott Moszkva ellen, el akarván bizonytalanítani azt illetően, hogy a Nyugat meddig képes elmenni Ukrajna támogatásában.

Csakhogy a „vörös vonal” éppen kijelentései után vált nyilvánvalóvá,

hiszen a nyugati országok ezt követően siettek kijelenteni, hogy nem küldenek katonákat Ukrajnába.

A francia elnök szavai így visszafelé sültek el, és éppen nem „stratégiai kétértelműséget”, hanem „stratégiai egyértelműséget” jeleztek Oroszország felé.

A Wall Street Journal exkluzív anyaga szerint mielőtt a kijelentést tette, Macron megpróbálta meggyőzni Olaf Scholzot és Joe Biden amerikai elnököt, hogy a Nyugatnak a „stratégiai egyértelműség” pozícióját kellene felvennie Oroszországgal szemben. Ez radikális szakítást jelentett volna az amerikai és a német állásponttal, amely minden olyan szót és tettet kerülni akar, ami provokálná Moszkvát vagy eszkalálná a konfliktust. Tisztviselők szerint Biden megkérdőjelezte, hogy szükség van-e irányváltásra, mivel ez eszkalációhoz vezethetne. Scholz pedig határozottan ellenezte az elképzelést, mint ami megosztottságot szül a NATO-szövetségesek között, a NATO-t pedig a konfliktus részévé teszi.

Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij 2022-ben. Forrás: President.gov.ua / Wikimedia Commons

A februári találkozó előtt a német kancellár állítólag megpróbálta lebeszélni Macront, hogy bemondja: nem lehet kizárni nyugati katonák Ukrajnába küldését. A francia államfő azonban önjáróvá vált, és Scholz legnagyobb megdöbbenésére mégis előállt az ismert kijelentéssel.

Macron tehát az Európai Unió két vezető hatalma, Franciaország és Németország közötti stratégiai konfliktust is még nyilvánvalóbbá tette. Német tisztviselők előszeretettel dörgölik Párizs orra alá, hogy miközben Macron szavakban a legnagyobb héjának mutatkozik, a számok tekintetében Franciaország messze Németország mögött kullog Ukrajna támogatását illetően. A Kieli Világgazdasági Intézet számításai szerint míg Németország már 17,7 milliárd eurónyi katonai segélyt ajánlott fel Ukrajna számára, addig Franciaország mindössze 640 millió eurót. Párizs viszont azzal vág vissza, hogy ők adtak a megtámadott országnak Scalp nagy hatótávolságú rakétákat, míg Berlin továbbra is vonakodik Taurusokat küldeni.

A Kreml kihasználja a megosztottságot. Egy, a Wall Street Journal által megismert belső Kreml-jegyzőkönyv leírja, hogy Moszkva diplomáciai és befolyásolási kampányt indít, hogy felerősítse a Macron álláspontjával kapcsolatos szakadékot, és gyengítse a közvélemény Ukrajna iránti támogatását. A feljegyzés szerint a kampány célja, hogy Macront kalandornak állítsák be, aki katonai konfrontációt idézhet elő a Nyugat és Oroszország között.

Galambból héja

Az, hogy Macron az Oroszországgal szembeni egyik legnagyobb „héjává” vált Nyugaton, már csak annak tükrében is figyelemreméltó, hogy az ukrajnai háború kitörése idején még az Oroszországgal való párbeszéd egyik leghangosabb kezdeményezője volt. Emlékezetes, hogy alig pár héttel a teljeskörű ukrajnai háború 2022. február 24-i kitörése előtt a francia elnök Moszkvában járt, ahol egy rendkívül hosszú asztalnál tárgyalt Putyinnal. Macron akkor eredményesnek nevezte a tárgyalást, amire pár nappal később a történelem durván rácáfolt.

Vlagyimir Putyin és Emmanuel Macron találkozója nem sokkal az ukrajnai háború kitörése előtt, 2022. február 7-én, Moszkvában. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

A háború kitörését követően a francia államfő többször is telefonon egyeztetett Putyinnal, és megpróbálta jobb belátásra bírni. Macron sokáig kitartott amellett, hogy a Moszkvával való párbeszéd vezethet a konfliktus megoldásához. Ehhez képest mára 180 fokos fordulatot vett a francia elnök külpolitikája, és a Franciaország és Oroszország közötti kétoldalú konfrontáció is egyre erősebbé válik. Egy újabb incidenst követően Párizs most már a Moszkvával való bármilyen egyeztetést értelmetlennek tartja.

Nemrég Macron fotósa egy olyan fotósorozattal állt elő, amelyen a francia elnök pólóban egy bokszzsákot püföl. Macron állítólag rendszeresen bokszol, ugyanakkor nem lehet véletlen, hogy éppen most került ki ez a fényképsorozat: a francia elnök láthatóan keménységet és határozottságot akar sugallni, a fotók pedig jól passzolnak új geopolitikai imázsához.

Mi állhat Macron pálfordulása mögött, hogyan lett belőle galambból héja? A következő tényezőket vehetjük sorra:

Németország gazdasági gyengélkedését és a német kormánykoalíció problémáit látva Macron Franciaországot az Európai Unió első számú geopolitikai tényezőjévé, magát pedig Európa de facto vezetőjévé próbálja tenni . Ez összhangban van Macron azon régóta tartó törekvésével, hogy felélessze a régi francia grandeurt és gloire-t, vagyis Franciaországot ismét alapvető világpolitikai tényezővé tegye , amely státusát legkésőbb a második világháborúban elveszítette. A francia elnök arra is szívesen emlékeztet, hogy Franciaország atomhatalom, amit az EU-ban már egyedüliként mondhat el magáról.

. Ez összhangban van Macron azon régóta tartó törekvésével, hogy felélessze a régi francia grandeurt és gloire-t, vagyis Franciaországot ismét , amely státusát legkésőbb a második világháborúban elveszítette. A francia elnök arra is szívesen emlékeztet, hogy Franciaország atomhatalom, amit az EU-ban már egyedüliként mondhat el magáról. Macron korábban is – főleg Donald Trump elnöksége idején – szószólója volt annak, hogy a védelmi politikában Európa álljon a saját lábára , minél kevésbé függjön az amerikai katonai támogatástól. A NATO-t egy alkalommal „agyhalottnak” nevezte, és egyik fő szorgalmazója volt a közös európai hadsereg gondolatának.

, minél kevésbé függjön az amerikai katonai támogatástól. A NATO-t egy alkalommal „agyhalottnak” nevezte, és egyik fő szorgalmazója volt a közös európai hadsereg gondolatának. Macron második elnöki ciklusát tölti, 2027-ben már nem indulhat újra, ezért újraválasztásán nem kell gondolkodnia. Annál inkább gondolkozik azon, hogy miként írja be a nevét a történelemkönyvekbe , milyen elnökként emlékeznek majd rá, és jól látható nyomot akar hagyni mint a nyugati geopolitikai stratégia egyik meghatározója.

, milyen elnökként emlékeznek majd rá, és jól látható nyomot akar hagyni mint a nyugati geopolitikai stratégia egyik meghatározója. Nem lehet továbbá figyelmen kívül hagyni a belpolitikai megfontolásokat. Júniusban európai parlamenti választások lesznek, Macron pártja erősen le van maradva fő ellenfele, Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése mögött. Mivel Le Pen erős oroszbarátságáról ismert, Macron egyfajta ellenpólust akarhat megjeleníteni azzal, hogy héjává stilizálja magát Oroszországgal szemben.

Akárhogy is legyen, látható, hogy Macron minden kritika ellenére tovább akar menni azon az úton, amelyen elindult. Valószínűleg arra is gondol, hogy novemberben Donald Trumpot választják meg amerikai elnöknek, aki minden bizonnyal csökkenteni fogja az amerikai jelenlétet Európában, és Ukrajna támogatásától is teljesen visszavonulhat. Ha ez bekövetkezik, várhatóan ismét föl fognak erősödni azok a hangok, amelyek Európa önálló katonai erővé válását támogatják, e hangok számára pedig Macron lehet az egyik iránymutató.

