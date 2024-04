Hírszerzési jelentés: napokon belül újabb háború jöhet

A 14-es csatorna újságírója által közzétett információ szerint országa hírszerzése úgy értékelte, hogy a támadás első fázisában több tucat rakéta indul majd Izrael irányába. A rakétákat Iránon kívül iraki és jemeni területekről várják, míg a Hezbollah részvételét továbbra is kétségesnek tartják.

Az időpontot ugyan nem határozták meg pontosan, de a hírszerzés szerint a támadásra napokon belül sor fog kerülni.

According to Channel 14, the Latest Assessment by Israeli Intelligence suggests that the Iranian Retaliatory Attack will occur in a matter of Days and in the First Phase will consist of Dozens of Missile launches from Forces in Iran, Iraq, and Yemen; though the Participation of {:url}