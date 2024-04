Kifakadt a német elemző: nagyon elszúrtuk a dolgokat Ukrajnával kapcsolatban!

Röpcke azzal kezdi gondolatait, hogy megállapítja: Ukrajna kifogyott a Patriot és IRIS-T légvédelmi rakétákból, illetve szinte minden más légvédelmi rakétarendszerük kifogyott vagy megsemmisült. Abból jutott erre a következtetésre, hogy az éjjel az orosz hadsereg felrobbantotta Kijev egyik legfontosabb erőművét és az ukrán légvédelem nem tudta megakadályozni a támadást.

Mindez úgy történik, hogy légvédelmi rendszerek százai és rakéták ezrei ülnek a raktárainkban. Egyszerűen nincsenek szavaim. Csak a düh”

– írja Röpcke.

Ezután kirakott egy térképet, melyen orosz drónok és rakéták útja látható, az ukrán légtéren át. Az ábrán jól látható, hogy az orosz rakéták egész mélyen behatoltak Ukrajna területére.

