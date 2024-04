Fegyverkezésbe kezdett az olajállam, miután a fél országot elcsatolná a szomszédos riválisa

Digital Compliance by Design & Legaltech 2024 Idén először szervez közösen konferenciát a Portfolio és a Wolters Kluwer a témában – körüljárjuk, hogyan hat a LegalTech és a DigitalCompliance a versenyképességre és melyek a digitális térben való jelenlétet meghatározó legfontosabb jogi-szabályozási területek. Vegyen részt Ön is a jogi, üzleti, informatikai és kiberbiztonsági területek aktív párbeszédében.

A guyanai kormány és a francia OCEA S.A. vállalat közötti megállapodás keretében Guyana egy új tengeri járőrhajót szerez be, melynek értéke 39,5 millió euró. Az új hajó a GDFS Berbice nevű, 35 méteres járőrhajót fogja kiegészíteni, amit a guyanai védelmi erők (GDF) parti őrsége 2021-ben vásárolt az Egyesült Államoktól mintegy 10 millió euróért.

Guyana avanza en su pretensión de militarizar el Esequibo con la incorporación de un Buque Patrullero estadounidense a su flota, el GDFS Berbice (1039).Esta acción ya fue denunciada por Venezuela alertando que se convertiría en la mayor amenaza a la estabilidad del #EsNoticia — Agencia (Venezuela) November 14, 2023

A GDFS Berbice beszerzése részben a GDF parti őrség elöregedett zászlóshajójának, a River-osztályú aknakereső GDFS Essequibo-nak a leváltását célozta, melyet tavaly leselejteztek. A mostani megállapodás azt célozza, hogy a nemrégiben hatalmas olajvagyonra szert tevő ország modernizálja a védelmi képességeit. A guyanai kormány szerint az új hajó beszerzése kettős: hozzájárul az ország területeinek védelmében, valamint a Franciaországgal ápolt kapcsolatok elmélyítését is elősegíti.

Guyana nemrég került a nemzetközi figyelem középpontjába, miután Venezuela bejelentette igényét az ország területeinek jelentős részére.

A konfliktus az Essequibo régiót (ennek területe majdnem 160 ezer négyzetkilométer, ami közel Magyarország területének kétszerese) érinti, melyet nemzetközi szinten Guyana részeként ismernek el. A vita tavaly év végén mérgesedett el, amikor Venezuelában népszavazást tartottak a régió hovatartozását illetően, majd bejelentették, hogy jogot formálnak az említett térség ellenőrzésére és annak gazdag tenger alatti olajlelőhelyeire.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Fred Marie/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images