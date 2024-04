Friss térkép mutatja: tényleg megállíthatatlanul robog az összeomlás felé Peking szövetségese

Az elmúlt hónapokban egyre-másra jöttek a hírek arról, hogy Mianmarban a kormánycsapatok több fontos területet elveszítettek. A helyzet azonban nehezen átlátható az országban, gyakran egymásnak ellentmondó hírek jönnek arról, hogy egy adott térséget vagy várost éppen ki ellenőriz. Ezért megy ritkaságszámba, ha egy olyan térképet tesznek közzé, amelyen az éppen aktuális helyzet látható, különösen, ha a folyamat is ábrázolva van.

This map shows the junta's loss of territorial control from 1 February 2022 up to 3 April 2024.Based on 's excellent mapping effort - merged into an animated GIF.Shout him a ️ here: #Myanmar