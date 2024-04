Látványos felvételek: Magyarországra érkezett a honvédség új KC-390-es repülőgépe

Megérkezett Magyarországra az első KC-390-es katonai szállító repülőgép. A jármű egyelőre nem marad itthon, csupán teszteket végeznek vele, majd visszaküldik Brazíliába.

Magyarország két darab KC-390-es közepes katonai szállító repülőgépet vásárolt a brazil Embraer vállalattól, az első gép ma érkezett meg Kecskemétre.

A Magyar Honvédség Facebook-oldalán tájékoztat a hírről: azt írják, a NATO kommunikációs eszközök beépítését és tesztelését követően a gép visszatér Brazíliába. Hivatalos átadása, ezzel együtt magyar lajstromba kerülése az év második felében várható. A második gép várhatóan 2025-ben érkezik majd meg.

A Combatant Blog látványos videót is közzétett a gép érkezéséről, ez itt megnézhető:

A kormány úgynevezett rámpás szállítógépeket vásárolt a honvédségnek. Ezek a gépek hadműveleti körülmények között is képesek lesznek 26 tonna tömegig nagyméretű terhek, katonai felszerelések, járművek és személyi állomány (80 felszerelt katona vagy 60 ejtőernyős) célba juttatására. Különleges kialakítása révén a gép alkalmas betonozott repülőtéren kívüli rossz minőségű (például füves repülőterek) terepviszonyok közötti fel és leszállásra, illetve ejtőernyős légideszant műveletek kiszolgálására is. Felszereltsége lehetővé teszi vészhelyzeti kimenekítés, illetve nagy létszámú beteg- és sebesültszállító feladatok végrehajtását is. A gép harmincöt méter hosszú, 800 km / óra sebességgel tud repülni, az utazómagassága körülbelül 8000 méter.

