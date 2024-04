Lecsapott Oroszország félelmetes légibombája, bizarr vége lett a történetnek

Az ukrán határőrség töltötte fel a felvételt, amelyen állítólag az látható, hogy egy orosz FAB-250-es siklóbombára tüzet nyit egy Zu-23-2 légvédelmi gépágyú. A szovjet korszakból származó ikercsöves légvédelmi eszköz találatai következtében megrongálódott a bomba „szárnya”, amely így végül célt tévesztve zuhant Ukrajna területére.

