Nagyon súlyos gyomrost kaptak a konzervatívok a stratégiai fontosságú országban, ez pedig Amerika katonai álmait húzhatja keresztbe

Április 10-én parlamenti választásokat tartottak Dél-Koreában, amely előzetesen kiélezett harcot ígért; szinte fej-fej mellé mérték a vezető pártokat. Az eredmények végül jelentős meglepetést hoztak, az ellenzék tarolt, hatalmas erőre tettek szert a törvényhozásban. A választópolgárok többségében a belpolitikában érzett elégedetlenségüket fejezték ki a szavazáson, a döntésük mégis akár a teljes távol-keleti erőviszonyokra hatást gyakorolhat.

Katasztrófával felérő vereséget szenvedett Dél-Koreában a konzervatív párt a szerdai választáson, mivel a kormányzó Népi Erő Pártja (People Power Party – PPP) mindössze 108 széket tudott megszerezni a 300 fős parlamentben. A kényelmes többséget a Koreai Demokrata Párt (Democratic Party of Korea – DPK) szerezte meg 176 hellyel. Ezzel nem sikerült elérni a kétharmados többséget, amellyel már az elnöki vétó is megkerülhető lett volna a törvényalkotásnál. A kormánypárt súlyos veresége még drámaibbnak tűnik, ha a részvételi arányokat vizsgáljuk:

32 éve a legnagyobb arányban járultak az urnákhoz a dél-koreaiak, a szavazásra jogosultak 67 százaléka adta le a voksát.

's liberal opposition scored a landslide victory in a parliamentary election, vote counts showed on Thursday. ️ The result dealt a resounding blow to President Yoon Suk Yeol and his conservative party. reports #SouthKorea — FRANCE (24) April 11, 2024

Maga a választási rendszer egyébként vegyes felépítésű: 254 helyet osztanak ki a választókerületi győzteseknek, míg 46-ot a listás eredmények útján. Így fordulhat elő például az, hogy a PPP majdnem 10,4 millió szavazatot kapott, mégis jelentősen alulmaradt a listán 7,6 millió voksnál is kevesebbet gyűjtő DPK-tól. A közvetlenül megválasztott képviselők terén már 90-162 az arány az ellenzék javára, így alakulhatott ki a végeredmény.

A választók döntésének messzemenő következményei is lehetnek, mivel ezzel kilátástalan helyzetbe került Jun Szogjol dél-koreai elnök is.

Szöul a konzervatív vezetés alatt elköteleződött a nyugati orientáció mellett, az ország fokozatosan lépdelt előre egy regionális katonai szövetség felé Japánnal és az Egyesült Államokkal. Ez az irányvonal kifejezetten a korábbi liberális kormányzat álláspontjának mondott ellent, mivel szerintük akkor a vezetés túlzottan engedékeny volt Észak-Koreával szemben, valamint Kína gazdasági nyomulását is tétlenül szemlélte. A konzervatív kormány azt tervezte, hogy a jövőben is folytatják ezt a külpolitikát, különösen azért, mert ez hozta a legfontosabb felmutatható eredményeket is a PPP számára. Fontos kiemelni, hogy a törvényhozásban eddig sem élveztek többséget a konzervatívok, de korábban „csak” 154-114-es arányban maradtak alul a demokratákkal szemben.

Pusztán külpolitikával azonban nem lehet Dél-Koreában választást nyerni, ezért a tervek most teljesen felborulni látszanak.

Fontos leszögezni, hogy a választók most elsősorban nem Szöul külpolitikájáról mondtak véleményt, hanem belpolitikai és gazdasági és társadalmi problémák sora vezetett a PPP hatalmas vereségéhez.

Az országban a korábban megszokott arányhoz képest magas az inflációs ráta, 2024 márciusában 3,1 százalék volt. Ez már a csökkenés eredménye, 1-2 évvel ezelőtt még a 2008-as gazdasági válságnál is magasabb, közel 6 százalékos volt. Különösen az élelmiszerek tekintetében vált ki elégedetlenkedéseket az árszínvonal emelkedése.

Dél-Koreában az egyik legmagasabbak a megélhetési költségek a világon, ebben pedig a jelenlegi elnök sem tudott lényeges változást elérni.

Az elnököt a korrupciós vádak sem kerülték el, mivel átjárta a dél-koreai sajtót egy videófelvétel, amikor a felesége egy luxustáskát kapott ajándékba. Az ügyet igyekeztek súlytalannak ábrázolni, ennek ellenére komoly elégedetlenséget okozott az országban. Csak olaj volt a tűzre, hogy Jun Szogjol mindezt „politikai manővernek" nevezte.

A helyi konzervatív újságok azt hozták fel, hogy a kormány arrogáns kommunikációt folytatott, nem akart érdemben reagálni a kritikákra.

Az elnök gazdasági tekintetben több reformot is tervezett, amelyektől azt várta, hogy helyrebillentik a helyzetet. A piacbarát intézkedések között lett volna a munkaügy és az oktatás területén, valamint a nemzeti nyugdíjalappal kapcsolatban is változást tervezett. Szogjol szerepe a jövőben viszont egyértelműen csökkenni fog, mivel a választás aláásta a tekintélyét a kormányon belül, valamint a pártjában is.

Az elnöknek még három éve van hátra a ciklusából, ezért a mostani eredmények felérnek egy félidős választással is, amelyben a politikájáról mondanak véleményt. A kormány mindenesetre szinte azonnal levonta a következtetéseket és lemondtak a súlyos vereség után. Így tett Han Dokszu miniszterelnök és Han Donghun a PPP pártelnöke is, de rajtuk kívül egy sor magasrangú tisztségviselő járt el hasonlóan. A távozásukat az államfő fogadhatja el. A győztes DPK vezetője elsősorban a gazdasági kihívásokra helyezte a hangsúlyt beszédében.

Arra azonban kisebb az esély, hogy a külpolitikai irányvonaltól eltántorodna az elnök, mivel a geopolitikai realitások nem változtak meg.

Ukrajnában tart a háború, Kína tovább növeli globális befolyását, Észak-Korea pedig nem áll le a fenyegető rakétatesztekkel. A kritikusok azonban gyakran felhozzák a konzervatív politikus által képviselt irányvonallal kapcsolatban, hogy Kína természetes szövetségese az országnak, ezért nem lehet túlzottan eltávolodni tőle. Phenjan tevékenységéről azt mondták, hogy a déli politikusok a szigorú távolságtartással nem hagytak más lehetőséget a rezsim számára, gyakorlatilag Peking (és Oroszország) karjaiba lökte Szöul az országot. A személyes felfogását illetően is kapott bírálatot, amely szerint túlzottan csak „barát-ellenség” tengelyen gondolkodik, amely kizárja az árnyalt diplomáciai megközelítést és az egyensúlyozást az erőközpontok között.

Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok vezetői az amerikai Camp Davidben 2023 augusztusában. A kép forrása: Wikimedia Commons

A felborult belpolitikai erőviszonyok ellenére egyelőre nem úgy tűnik, hogy a Kínával kialakított politika érdemben változhat a jövőben, viszont a Japánnal megkezdett óvatos közeledés megakadására van esély. A két rivális hatalom az egymással fennálló régi vitáit igyekezett a háttérbe szorítani azért, hogy egy védelmi-biztonsági szövetséget alakítsanak ki a térséget fenyegető veszélyek ellen. A folyamat lassan haladt, de 2023 augusztusában egy háromoldalú találkozón áttörést értek el a közeledést illetően. Az Egyesült Államok részvételével tartott trilaterális Camp David-i tárgyalásokon lépéseket tettek egy „távol-keleti NATO” létrehozására. Washington a jövőben is számít Dél-Koreára: felmerült, hogy az ország is csatlakozzon valamilyen formában az AUKUS kezdeményezéshez.

Dél-Koreának máig számos rendezetlen ügye van az 1945-ig tartó gyarmati megszállásból Japánnal, amelyeket most igyekeztek a felek megoldani, vagy a háttérbe tolni.

Ez okozott komoly társadalmi problémákat a koreaiak körében, akik nem értettek egyet a problémák szőnyeg alá söprésében vagy a megoldás módjában. A DPK hatalommának megerősödésével most Szöul komoly dilemmába került, mivel kettős nyomással kell szembenézniük: a választópolgárok akaratának igyekeznek megfelelni, vagy a geopolitikai realitáshoz alkalmazkodnak. Az világos, hogy az Egyesült Államok a korábbi kétoldalú kapcsolatok kialakítása helyett inkább a nagyobb országszövetségek alakításában érdekelt a térségben, viszont nem tisztázott, hogy milyen hatást gyakorolna, ha valaki a korábbi elköteleződéséből visszakozna.

Dél-Koreában vélhetően nem alakul át alapjaiban a politika az április 10-i eredményeket követően, viszont óvatosan kell megközelíteniük a pártoknak az előttük álló időszakot. Az ország most olyan nemzetközi szorításban van, hogy egyszerűen nagyon kevés tere maradt a saját érdekeit képviselni. Főleg akkor lesz nehéz a helyzete, ha ezt még belpolitikai viták is fogják kísérni. Az elnök pozíciója meggyengült, bár vélhetően a külpolitikai irányvonal meghatározásában továbbra is valamelyest szabad kezet kaphat. Ebben is konszenzusra kell törekedniük a politikai erőknek egymással, mivel Jun Szogjol várhatóan még három éven keresztül tölti majd be a pozíciót, egy olyan kihívásokkal teli időszakban, amikor nem lehet kizárólag a belpolitikai és gazdasági problémákra terelni a figyelmet.

Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images