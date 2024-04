Robbantásos merénylet történt Moszkvában

Moszkva északi részén robbantásos merénylet történt, a célpontot, Vaszil Prozorovot lábsérüléssel szállították kórházba.

A helyszíni beszámolók szerint a robbanás akkor történt, amikor Prozorov gyújtást adott a kocsijára, egy Toyota Land Cruiser Pradora.

The SUV of former SBU officer and traitor Vasyl Prozorov has exploded in MoscowThe Toyota Land Cruiser Prado exploded when the driver turned the key in the ignition. He was hospitalized with a leg injury.The main version is that a bomb exploded in the car. Although there is pic.twitter.com/kS8tQTo9CN