Telibe találta a Gazprom egyik épületét egy ukrán drón

Vjacseszlav Gladkov belgorodi kormányzó egy „erőforrás-ellátó vállalat” épülete elleni támadásról számolt be, de a Meduza orosz független portál szerint a vezető orosz gázvállalat, a Gazprom egy adminisztratív épületéről van szó.

A támadásban az épület homlokzata megsérült, de a felvételek alapján a kár nem jelentős. Két ember repeszsérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították.

️In the Russian city of , a drone crashed into the administrative building of , resulting in two people being injured, Governor of the region Gladkov reported. The photos are being published by local Telegram channels. #Belgorod