Felvételek jelentek meg az Izrael elleni támadásról

Tegnap nyíltan megtámadta Irán Izraelt, az izraeli hadsereg szerint 300 drónt, ballisztikus- és cirkálórakétát indítottak a zsidó állami területe ellen.

Az izraeli haderő (IDF) nagy hatékonysággal intézkedett, a támadást 99,99%-os hatékonysággal sikerült elhárítani. Egyetlen rakéta talált csak be, egy katonai bázis területén.

Az IDF hivatalos X-oldalán videós összesítést tett ki az elfogott rakétákról. A felvételek közt valamiért szerepel két Grad rakéta-sorozatvető indítás is, amely világosan nem a mostani támadás során készült, de a többi felvétel autentikusnak tűnik.

Israelis reality in the last hours: pic.twitter.com/VXeHM8WqJi