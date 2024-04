Hatalmas győzelmet ünnepelnek az oroszok, de úgy tűnik, megint a bolondját járatják velük

Telegram-csatornán bukkant fel, de később a Zvezda News is átemelte a saját csatornájára azt a felvételt, amelyen állítólag egy újabb IRIS-T légvédelmi rakétarendszer radarja és egy indítóállomása szenved el orosz rakétatalálatot.

Russia claims to have destroyed an IRIS-T SLM launcher + TRML-4D radar. I'm not convinced, looks like well-made decoys to me. The timing is interesting. Just one day after Zelenskyy announced another IRIS-T SLM from Germany + let's not forget the Patriot. pic.twitter.com/O4BTd2oo4g