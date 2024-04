Szivárognak a felvételek: így néz ki a Nevatim légibázis az iráni ballisztikus rakéták támadása után

A bázist az éjszaka során iráni ballisztikus rakéták vették célba. Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője még a reggeli órákban megerősítette a támadás tényét, hozzátéve, hogy csak kisebb infrastrukturális károk keletkeztek és a légibázis működésében nem voltak fennakadások.

Israeli forces dealing with damage caused by Iranian strikes at the Nevatim Air Base.Nevatim is one of the biggest air bases in Israel, housing many various types of aircraft, including F-35I Adir 5th gen fighter jets. pic.twitter.com/JJhegt8Cty