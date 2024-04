Amerika meghúzta a határokat: közölték Izraellel, hogy meddig tartanak ki mellettük

Az Egyesült Államok számos rakétát semmisített meg, amelyek Izrael ellen indultak szombat este. A nyugati nagyhatalom azonban világosan jelezte, hogy meddig hajlandó segíteni Jeruzsálemnek.

A szombati nagyszabású támadás semlegesítésében tevékeny részt vállaltak Izrael nyugati szövetségesei, így az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, valamint Franciaország is megsemmisített támadó drónokat és rakétákat. Az esetet követően Izraelben összeültek a politikai és a katonai vezetők, hogy döntsenek a további lépésekről. Számos variáció felmerült, többek között az is, hogy a zsidó állam súlyos megtorlást hajt végre iráni célpontok ellen. Erre Teherán is az eddigieknél nagyobb válasszal fenyegette meg Jeruzsálemet.

Az Egyesült Államok viszont meghúzta a határvonalat Jeruzsálemmel kapcsolatban, mivel jelezték, hogy ők nem szeretnének részt venni egy válaszcsapásban.

A kormány egyik tisztségviselője úgy nyilatkozott az al-Jazeeranak, hogy elképzelhetetlennek tartják, hogy egy támadó konfliktusban részt vegyenek. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok csak az ország védelmében hajlandó tevékeny részt vállalni. Tegnap úgy fogalmazott Joe Biden amerikai elnök, hogy a Irán támadásának elhárítása önmagában győzelmet jelent, a jeruzsálemi politikusoknak pedig meg kell elégedniük ennyivel.

Az Egyesült Államok és Irán nem ápol túl jó kapcsolatot egymással, az 1979-es iszlamista felkelés óta a muszlim többségű ország gyakorlatilag a főellenségének kiáltotta ki a nyugati nagyhatalmat.

Címlapkép forrása: Mohammed Dahman/Getty Images