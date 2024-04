Beismerték: érzékeny veszteséget is szenvedett Izrael szombat éjjel

A The Jerusalem Post beszámolt arról, hogy Izrael egyik legfontosabb légibázisát érték találatok szombat éjjel, amelyben károkat is okozott Irán támadása. Az újság elárulta, hogy pontosan milyen károkat szenvedtek el a manőver során.

A szombat éjjel elkövetett rakéta- és dróntámadás során az eszközök döntő többségét semlegesítették az izraeli, valamint a szövetségesek rendszerei, a beszámolók szerint 99 százalékos hatékonysággal hatástalanították a támadást. Ennek ellenére volt néhány eszköz, amely célt ért, és károkat is okozott. Az egyik ilyen célpont az Izrael délkeleti részén található Nevatim légibázis volt, ide összesen öt eszköz csapódott be. Erről felvételek is láthatóak, azokat itt tudja megnézni:

A támadás során több raktárépület, valamint a fő kifutópálya is megsérült, a károk helyreállítása jelenleg is zajlik. A legnagyobb veszteséget azonban egyértelműen a C-130-as típusú Hercules szállítógép megsérülése jelenti. Az elmondások szerint a kár nem elhanyagolható, de lényegesen kisebb, mint amekkorát Teherán eredetileg okozni szándékozott. Hoszein Amir-Abdollahian iráni külügyminiszter korábban azt mondta, hogy az akcióban az izraeli F-35-ös vadászgépek századaira terveztek csapást mérni.

A szombat éjjeli támadás során a térség számos országából indítottak rakétákat, így Libanonból, Szíriából, Irakból és Jemenből is, de ezek jelentős rését még azelőtt semlegesítették, hogy elérték volna a zsidó állam légterét. Háromszáz feletti eszköz több mint 60 tonna robbanóanyagot szállított.

Címlapkép forrása: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images