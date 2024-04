Rendkívül feszült a helyzet a Közel-Keleten, mindenki Izrael megtorlásától tart – Közel-keleti háborús híreink hétfőn

Az Egyesült Államok légvédelmi erői is hozzájárultak az iráni rakétatámadás elhárításához a hétvégén. Azt már korábban közölték, hogy az amerikaiak Szíria és Jordánia területe felett semlegesített néhány eszközt, most a térségi parancsnokság (CENTCOM) közölte a pontos számukat is: összesen 80 darab támadó eszközt hatástalanítottak.

