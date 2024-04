Újra összeül a legfontosabb izraeli katonai kabinet – Most dőlhet el, mit lép Jeruzsálem

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Izraeli idő szerint hétfőn 14 órakor újra összehívja a háborús kabinetet. Az ülés célja, hogy a résztvevők megvitassák az Irán által a hétvégén végrehajtott drón- és rakétatámadások lehetséges válaszlépéseit.

Benjámin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke, úgy döntött, hogy újra összehívja a háborús kabinetet helyi idő szerint hétfőn 14 órakor, hogy megvitassák az Irán által a hétvégén végrehajtott drón- és rakétatámadásokra adandó válaszlépéseket.

Ezt egy kormányzati forrás erősítette meg. A döntési jogkörrel felruházott fórumot, amelyben többek között Joáv Gallant védelmi miniszter és Benny Gantz volt védelmi miniszter is részt vesz, valamint számos megfigyelő, már korábban, vasárnap este is összehívták egy ülésre - tájékoztatott a forrás. Izrael eddig semmilyen válaszcsapásról nem adott hírt, amely arra utalhat, hogy nem kötelezték el magukat egyetlen taktika mellett sem. A döntést az is hátráltathatja, hogy az Egyesült Államok és több nyugati szövetségese is önmérsékletre intette Jeruzsálemet, mivel szerintük az iráni támadás sikeres elhárítása már önmagában felér egy győzelemmel.

A kabinet tegnap is ülésezett, akkor nem hozták nyilvánosságra a megbeszéléseken elhangzottakat.

Izrael esetleges válaszcsapása eszkalálhatja a konfliktust, Teherán már be is lengette, hogy bármilyen lépésre még nagyobb rakétatámadást indít a zsidó állam ellen.

Címlapkép forrása: Michael Jacobs/Art in All of Us via Getty Images