ISW: egyre vadabb forgatókönyvek születnek az orosz győzelem esetére, Magyarország is veszélyben lehet

A jelentés szerint az amerikai kormányzat jelenlegi vitája az Ukrajnának nyújtott további katonai segítségről részben abból a feltételezésből ered, hogy a konfliktus patthelyzetben van, függetlenül az Egyesült Államok beavatkozásától. Szerinte ez a nézet azonban téves. Az orosz erők előnyre tesznek szert az amerikai segítség késlekedése miatt, amely lehetővé teszi számukra, hogy megtörjék a pozíciós hadviselést és újra manőverezni kezdjenek a csatatéren. Ukrajna képtelen lehet fenntartani jelenlegi védelmi vonalait az amerikai támogatás nélkül, különösen légvédelem és tüzérség hiányosságai miatt.

Az ukrán légvédelmi rendszerek hiánya miatt hatalmas veszélynek vannak kitéve az ukrán egységek az orosz légitámadásokkal szemben.

Moszkva az elmúlt időben a siklóbombákra támaszkodva teljesen átfogalmazta a stratégiáját, esetenként során több ezer robbanóeszközt szórva le a védelmi állásokra. A tüzérség hiánya lehetővé teszi az orosz páncélos oszlopok mozgását anélkül, hogy jelentős veszteségeket szenvednének el. Az orosz előrenyomulás már most is érezhető, több mint 360 négyzetkilométer terület elfoglalásával, ami gyorsulhat az amerikai segítség hiányában.

NEW: The current US debate about providing additional military assistance to Ukraine is based in part on the assumption that the war will remain stalemated regardless of US actions. That assumption is false. Russian advances will accelerate absent urgent American action. (1/8) pic.twitter.com/C6VGjcWrdF