Kiderült, milyen megtorlást tervez Izrael: egyenesen Washingtonból jönnek az infók

A lap forrásai szerint Izrael Szíriában és Libanonban támad majd Iránhoz, illetve a Hezbollahhoz köthető célpontokat, de nem támadja meg Irán területét. Az amerikai tisztviselők elmondták: az erről szóló, végleges döntést még nem ismerik, viszont megkapták Izrael lehetséges válaszcsapásainak terveit még az iráni támadás előtt, és mivel a perzsa állam vasárnapi akciója nem okozott lényeges kárt Izraelnek, valószínűleg limitáltabb forgatókönyv mellett döntött Jeruzsálem.

Arra is kitértek: bármit is dönt Izrael, az Egyesült Államok nem fogja segíteni a zsidó államot az ellencsapásban. Azt is elmondták, hogy amennyiben Izrael komoly, Irán elleni válaszcsapást tervez, Amerika erről biztosan időben tudni fog, mert egy ilyen megtorlás az egész Közel-Keletre nézve destabilizáló lehet. Ilyen tájékoztatást Amerika nem kapott.

Izrael ma jelentette be, hogy lesz megtorlás, de nem konkretizálták, hogy egyáltalán katonai akcióról lesz-e szó.

