Verekedés a parlamentben, dühös tömegek az utcákon: robbanásközeli a helyzet a Putyint másoló országban

A grúz parlament elnöke közölte, hogy a képviselők kedden megvitatják a „külföldi ügynökökről” szóló törvényjavaslat első olvasatát. Eközben az ellenzék a hétfői tiltakozásokat követően újabb demonstrációra szólított fel a szerintük orosz ihletésre született törvény ellen – írja a Reuters.

Hétfőn mintegy 5000 ember vonult ki Tbiliszi utcáira, hogy a törvényjavaslat ellen tiltakozzon. A rendőrség vízágyút is bevetett a tömeg ellen, amely „oroszoknak” nevezte a rendőröket és a kormánypárti képviselőket.

A parlamentben hétfőn egy ellenzéki képviselő ököllel ütötte meg a kormánypárti frakcióvezető fejét, amit követően kisebb verekedés tört ki a honatyák között.

In Tbilisi, Georgia, after hitting a pro-Russian Member of Parliament, Aleko Elisashvili explained that he had punched him right in his Russian face, and that he could shove the pro-Russian law up his ass, as Georgians will not be slaves. Russia only understands force. https://t.co/ow3ExJnZ3x