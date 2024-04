Vészjósló jelentés: hamarabb indulhat az orosz offenzíva, mint az eddig gondolták

Az elmúlt napokban az orosz csapatok fokozták a nyomást Csasziv Jar városán, amely a tavaly májusban elfoglalt Bahmuttól fekszik nyugatra. A várost néhány elemző stratégiai jelentőségűnek említi, mivel egy olyan magaslaton fekszik, amely bevételével felgyorsulhat a támadók előretörése, így fogalmazott a cikkben Rob Lee amerikai katonai szakértő is, a Foreign Policy Research Institute Eurázsia programjának vezető munkatársa. Az ukrán katonai vezetés korábban úgy fogalmazott, hogy Moszkva elhatározhatta, hogy szimbolikus időpontra, május 9-re szeretné bevenni a háború előtt körülbelül 12 ezer fős kisvárost. A dátum azért nagyon fontos az oroszoknak, mivel ez a második világháborús győzelem időpontja a náci Németország felett.

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szerint a száraz időjárás is a támadóknak kedvez, mivel ennek köszönhetően nem akadályozott a páncélosrohamok indítása az ukrán állások ellen.

Vélhetően ez a körülmény is hozzájárul ahhoz, hogy Moszkva előrébb hozza a tervezett offenzíváját. Az viszont egyelőre nem világos, hogy mely területek lehetnek még kiemeltek egy nagyszabású támadás során. Úgy látják, hogy a teljes frontvonalra kiterjedő műveleti koordináció hiányzik az oroszok részéről.

Közben Ukrajnát a már jól ismert nehézségek hátráltatják: az amerikai segélycsomag késése miatt egyre aggasztóbb a lőszerhiány a frontvonalon, valamint a kulcsfontosságú eszközökből is jelentősen fogytán vannak. Katonai szakértők szerint ezek miatt Kijevnek nem túl jók a kilátásai idénre, Oroszország akár jelentős áttöréseket is elérhet 2024-ben. A leginkább veszélyeztett rész jelenleg a Donbasz, ahol az oroszok egy Liman-Avgyijivka észak-déli tengelyen sorakoztatták fel a legnagyobb erőiket, ennek a középső részén található Csasziv Jar is.

Olekszandr Muszijenko ukrán katonai szakértő, aki a kijevi székhelyű Nemzetvédelmi Egyetem Katonai és Stratégiai Tanulmányok Központját vezeti, két lehetséges forgatókönyvet vázolt fel:

Oroszország továbbra is Donyeck városa körül összpontosítja az erőit, hogy az iparvidéken áttörést érjen el, miközben más régiókban elterelő hadműveleteket folytatnak. Ezzel szét tudnák feszíteni az egyébként is létszámhiánnyal küzdő ukrán védelmet.

A második forgatókönyv, hogy Moszkva hatalmas rohamot indítana Harkiv városa ellen, hogy elfoglalja Ukrajna második legnagyobb települését. Ennek jóval kisebb az esélye, mivel jelenleg nem még az oroszok sem rendelkeznek elegendő katonával egy akkora hadművelethez.

Az bizonyos, hogy jelenleg Oroszország kezében a kezdeményezés, ezért nem áll érdekükben csökkenteni a nyomást a frontvonalon.

Az is az ő kezükre játszik, hogy az ukrán raktárak kiürülésével egyre komolyabb fölényre tesznek szert ellátási szempontból.

Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images