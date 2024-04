A Fehér Ház szertefoszlatta Zelenszkij reményeit, az ukrán segélycsomagról folyik a vita Amerikában – Híreink az ukrajnai frontról kedden

Az Instutite for the Study of War agytröszt elemzése szerint amerikai katonai segítségnyújtás további késleltetése Ukrajnának drámai orosz térnyerést eredményezhet, ami végül az orosz győzelemhez vezethet. A gyors segítség viszont még stabilizálhatja Ukrajna helyzetét, erősítve ezzel a NATO védelmi képességét és csökkentve a jövőbeli orosz agresszió kockázatát. A tanulmány felvázolt pár lehetséges forgatókönyvet is, amelyben Magyarország is szerepet kap.