Bejött Izrael egyik terve - Új fronton indít támadást Irán ellen az USA és az EU

Az Egyesült Államok és az Európai Unió bejelentette, hogy újabb szankciókat fontolgat Irán ellen, válaszul a hétvégi izraeli támadásra. Janet Yellen, az USA pénzügyminisztere jelezte, hogy a közeljövőben várhatóak lépések, míg Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője szerint a blokk már dolgozik a szankciókon.

Izrael arra ösztönzi szövetségeseit, hogy vezessenek be korlátozásokat Irán rakétaprogramja ellen. Az ENSZ által korábban bevezetett szankciók, amelyek az iráni atomprogramot célozták meg, októberben jártak le. Ennek ellenére több ország, köztük az Egyesült Államok, az EU és az Egyesült Királyság továbbra is fenntartja a meglévő korlátozásokat, vagy új szankciókat vezet be.

Izrael diplomáciai erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy nemzetközi szinten is fellépjenek Irán rakétaprogramja ellen. Továbbá azt szeretnék elérni, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda Testületet (IRGC) terrorista szervezetnek nyilvánítsák.

Yellen szerint a szankciók egyik legjobb célpontja az iráni olajexport lehet, ami a perzsa állam egyik legfontosabb bevételi forrása.

Címlapkép forrása: Dean Conger/Corbis via Getty Images