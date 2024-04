Felvételek: az éj leple alatt atomjaira robbantották az ukránok Oroszország legjobb légvédelmi rendszerét

Az éj leple alatt támadást indított Ukrajna a Krím-félszigeten található Dzsankoj ellen, erről itt írtunk részletesen:

Úgy néz ki, az incidens során súlyos találatot kapott egy Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer is. Az alábbi felvételen legalább egy rakétaindító jármű kiégett, ezzel a komplexum súlyos, de talán nem végzetes kárt szenvedett.

Overnight, Ukrainian forces hit the Russian S-400 battery at Dzhankoi airbase in northern Crimea, reportedly with a pair of MGM-140 ATACMS tactical ballistic missiles.The battery suffered catastrophic damage. pic.twitter.com/BOm78QbHB0