Hatalmas páncélosrohamot hajtott végre az orosz hadsereg, pillanatok alatt összeomlott az ukrán védelem

Tegnap összehangolt támadást hajtott végre az orosz 5-ös számú gépesített dandár a Donyeck megyében található Krasznohorivka település ellen. Drónfelvételek alapján az offenzíva kifejezetten sikeres volt: az orosz harckocsik áthatoltak a település körül telepített aknamezőn és betörtek a külterületekre. Az ukrán erők tűz alá vették az orosz harcjárműveket, de érdemi veszteséget láthatólag nem okoztak az orosz rohamcsapatoknak.

Video of an armored assault by Russia's 5th Motorized Rifle Brigade on Krasnohorivka, and another appearance of a tank with a massive counter-FPV shelter and EW jammer, which continues to driving after a DPICM strike. It looks like the lead tank in the first video has a pic.twitter.com/fQk3FN6ymx