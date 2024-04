Hiába állnak jól a dolgok a frontvonalon, egyre súlyosabb katasztrófa rombolja az orosz hátországot

Miközben az orosz haderő épp lendületben van az ukrán fronton, a hátországban egyre durvább özönvizet okoz egy gátszakadás: már 16 ezer család vesztette el az otthonát, 203 településen.

Nagyjából egy hete összeomlott egy gát az oroszországi Orszk mellett, azóta az Urál-folyó áradása miatt egyre több település kerül víz alá.

A TASzSz hírügynökség legfrissebb jelentése szerint már 203 települést ért el az áradás, összesen eddig 16 057 ház került víz alá, főleg az Orenburg-régióban. De elérte az áradás Kurgánt és Szamarát, sőt, a szomszédos Kazahsztán területét is.

Az árvíz nem csupán lakóházakat veszélyeztetett, de hidak és főutak is víz alá kerültek, így a katasztrófa sújtotta területek segélyezése is egyre nehezebb. Az orosz kormány és a helyi önkormányzatok egymásra mutogatnak, külföldről és belföldről is egyre több kritika éri elégtelen fellépése miatt Moszkvát.

Címlapkép forrása: Russian Ministry of Emergency/Anadolu via Getty Images