Kína eljutott a tűréshatára végéhez: felsorakozott a haderő a határnál

Peking egyre nagyobb aggodalmakkal követi a mianmari polgárháború eseményeit. A keleti nagyhatalom egy hónapon belül már másodjára vonultatja fel a Népi Felszabadító Hadsereget (PLA) a délkeleti szomszédja határánál, hogy jelezze a fokozott figyelmét a helyzetre – számolt be a hongkongi South China Morning Post.

Szerdán jelentette be a kínai közösségi médiás platform, a WeChat fiókján a kínai haderő déli műveleti parancsnoksága, hogy hadgyakorlatot kezdenek a mianmari határ közvetlen közelében. A manőverekben a szárazföldi csapatok mellett a légierő is részt vesz, amellyel a térségben állomásozó alakulatok légvédelmi képességét, a felderítést, a reakcióképességet és a visszaverési hatékonyságot fogják tesztelni.

A térségben állomásozó csapatoknak fel kell készülniük arra, hogy bármikor reagáljanak mindenféle vészhelyzetre, és határozottan meg kell védeniük a nemzeti szuverenitást, a határ stabilitását, valamint az emberek életének és vagyonának biztonságát

– írják a közleményben. Ez már a második hasonló esemény lesz a polgárháborúba süllyedt Mianmar határánál mindössze két héten belül és a harmadik tavaly október óta. A dátum azért fontos, mert Kína szomszédjában ekkor indítottak összehangolt támadást a felkelő csoportok a kormányerők ellen, amelyben jelentős területek felett vették át az ellenőrzést.

Peking lépései azt jelzik, hogy már egyre kevésbé látja, hogy Najpjidó képes lehet helyreállítani a közeljövőben a békét, ezért szükséges a PLA egységeit is felkészíteni a helyzet további eszkalációjára. Kína azon dolgozott korábban, hogy egy tűzszüneti megállapodásban közvetítsen a felek között. Az egyezség létre is jött, ennek a betartására is felszólított Peking. A polgárháború okozta biztonsági félelmek nem alaptalanok a kínai vezetés részéről, ugyanis korábban megtörtént, hogy a Mianmarral határos Jünnan tartományban néhány állampolgár megsérült eltévedt támadásokban.

Korábban Kína volt Najpjidó egyik legfontosabb szövetségese, ám az egyre jobban elharapódzó polgárháború miatt Peking türelme egyre jobban kezd fogyni a katonai juntával szemben.

A két ország között egy kibercsalási ügy is borzolja a kedélyeket, mivel mianmari bűnszervezetek gyakran kínai állampolgárokat próbálnak átverni.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images