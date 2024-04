Következő szakaszába lépett Biden miniszterének a megbuktatása, de már készül az ellencsapás

A Reuters tudósítása szerint a tegnapi nap folyamán megérkezett a szenátusba a Joe Biden által kinevezett belbiztonsági miniszter, Alejandro Mayorkas felelősségre vonását tartalmazó vádirat. Miután a képviselőház második próbálkozásra elfogadta azokat február közepén, a szenátorok ma fogják letenni az esküt, hogy ítéletet hozzanak Mayorkas ügyében.

The Republican-controlled House of Representatives delivered two articles of impeachment against President Joe Biden's top border security official Alejandro Mayorkas to the Democratic-majority Senate, which is expected to quickly defeat the effort https://t.co/MOrXFRHG2K