Lecsaptak az ukránok a Krímre - Lángokban áll az oroszok féltve őrzött repülőtere

Dzsankoj stratégiai fontosságú település: itt találkozik a Krímre vezető két legfontosabb út, a Csonhar felől érkező E105-ös és az Armjanszk felől érkező E-97-es.

A település fontosságával Kijev is tisztában van, a háború kirobbanása óta már háromszor mértek csapást a repülőtérre és annak környékére. Azt, hogy a mostani akciót pontosan mivel hajtották végre nem lehet tudni, a NASA műholdfelvételei alapján azonban úgy tűnik, hogy legalább hat ponton kapott találatot a légibázis.

Massive explosion and fire tonight at Dzhankoi airbase, Russian-occupied Crimea, after a possible Ukrainian air raid. pic.twitter.com/bBbmgjnT03