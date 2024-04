Teljes hátraarc: hosszú sorokban távoznak az orosz páncélosok a kudarcos békemisszió után

Igen, valóban ez a helyzet

– mondta Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő arra a kérdésre, hogy az orosz katonák elhagyják-e Hegyi-Karabahot.

A közösségi médiában terjedő felvételeken orosz páncélosok láthatók, melyek állítólag Oroszország felé távoznak.

Peskov: The withdrawal of Russian peacekeepers from Karabakh has begunThe Azerbaijani media previously wrote about this, and on social networks they published a video of a convoy of Russian equipment passing through the Terter and Barda regions of Azerbaijan. pic.twitter.com/mM2Mfy0KrB