Elismerték: Izrael hatalmas hibát vétett, olyan dolog történt, amire senki nem számított

Izrael nem számított arra, hogy Irán ilyen erős megtorlást hajt majd végre ellenük, amiért lebombázták Teherán damaszkuszi nagykövetségét, a katonai akciót ráadásul anélkül hajtotta végre Jeruzsálem, hogy konzultált volna az Egyesült Államokkal, ami az amerikai kormány haragját is kiváltotta – tudta meg a New York Times bennfentes, amerikai és izraeli kormányhoz köthető forrásokból.

Digital Compliance by Design & Legaltech 2024 Idén először szervez közösen konferenciát a Portfolio és a Wolters Kluwer a témában – körüljárjuk, hogyan hat a LegalTech és a DigitalCompliance a versenyképességre és melyek a digitális térben való jelenlétet meghatározó legfontosabb jogi-szabályozási területek. Vegyen részt Ön is a jogi, üzleti, informatikai és kiberbiztonsági területek aktív párbeszédében.

Április 1-jén lebombázta Izrael Irán damaszkuszi követéségnek egyik épületét, a támadás során három iráni tábornok is meghalt. 12 napra rá Teherán válaszcsapást indított, 300 rakétát és drónt lőttek ki Izrael területére.

A New York Times az amerikai és izraeli kormányhoz közeli forrásoktól származó információk alapján azt írta: Izrael anélkül hajtotta végre az igencsak jelentős kockázattal járó támadást, hogy érdemben konzultáltak volna legfontosabb szövetségesükkel, az Egyesült Államokkal. Küldtek nekik egy rövid tájékoztatást, de már csak akkor, amikor a gépek a levegőben voltak, ennek a fő oka az volt, hogy

Izrael sem számított arra, hogy lényeges megtorlást indít majd Irán, ahogy korábban sem tette.

A legdrasztikusabb forgatókönyv csupán egy limitált támadás volt Izrael ellen, de alapvetően arra számítottak, hogy csak Irán proxijai lendülnek majd akcióba.

Még azután, hogy világossá vált, hogy Irán támadni fog, Amerika és Izrael is azt gondolta, hogy a csapás csak limitált lesz, ezt az értékelést azonban napról napra változtatniuk kellett. Eleinte az amerikai hírszerzés arra számított, hogy Irán csak 10, majd 60 rakétát lő ki Izraelre. Most, hogy a támadás a vártnál nagyobb lett, de Izrael ezt lényegében meghiúsította, Amerikában azt remélik, Jeruzsálem és Teherán is lenyugszik és mindkét oldal megelégszik saját kis „győzelmével.” Ha ez nem így lesz, az izraeli ellentámadás, majd iráni ellencsapás miatt az egész Közel-Kelet lángba borulhat. Amerika nem véletlen próbálja meggyőzni Izaelt arról, hogy ne legyen semmilyen csapás.

A lap egyébként arra is kitér, hogy Izrael vezetői már egyszer kis híján teljes körű megtorlást indítottak Irán ellen, közvetlenül a perzsa állam katonai akciója után, de átmenetileg elvetették az ötletet.

Nem kizárt ugyanakkor, hogy Izrael mégis Irán területére már majd hamarosan csapást, végleges döntés továbbra sincs.

A légierő egyébként már készen állt az Irán elleni támadásra múlt vasárnap, amikor az akciót lefújták.

Izraeli vezetők elismerték az NYT-nak és Amerikának is, hogy elszámolták magukat, Washington pedig panaszt tett a zsidó állam védelmi miniszterénél amiatt, hogy nem szóltak a katonai akcióról. Közben a Biden-kormány közvetítőkön keresztül megüzente Iránnak: nem tudtak a támadásról és nem akarnak háborút.

Az, hogy lesz-e háború végeredményében azon múlik, Izrael megtámadja-e Iránt megtorlásként.

Címlapkép forrása: Getty Images