Felvételek bizonyítják: ATACMS-rakétákat használt Ukrajna az orosz hadsereg féltve őrzött bázisa ellen

Tegnap hajnalban jött a hír, hogy több, súlyos találatot is kapott a Krímen található Dzsankoj reptér, egy orosz légvédelmi rendszer szinte teljesen megsemmisült, illetve valószínűleg a reptéren tárolt repülőgépeket is találat érte. Ukrán jelentések szerint egy kifejezetten modern, orosz Sz-400-as légvédelmi rendszer volt a legértékesebb célpont.

Már tegnap felröppent a hír, hogy a támadást Ukrajna ritka és értékes, amerikai gyártmányú ATAMCS-rakétákkal hajtotta végre. Ezekért az eszközökért éveken át lobbizott Kijev, végül 20-40 darabot kaptak belőlük és a fegyverek egy részét már ellőtték.

Az ukrán haderő által publikált felvételek alapján valóban ezt a fegyvert használták.

Footage of Ukrainian forces launching six US-supplied MGM-140 ATACMS tactical ballistic missiles at Dzhankoi Airbase in Russian-occupied Crimea. Ukrainian forces reportedly destroyed 4 S-400 TELs, a command post, 3 radars, and a Fundament-M air surveillance system. pic.twitter.com/WU4Cet6y1l