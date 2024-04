Hírszerzési jelentés: bejött az ukrán stratégia, takaréklángra kapcsolták az orosz fegyveres erők egyik ékkövét

A jelentés szerint egy Grigorovics-osztályú fregatt átvette a fegyverkezelési tevékenységet a Fekete-tengeri Flotta Novorosszijszkban található létesítményében.

Az olyan modern hadihajóknak, mint a Grigorovics-osztályú fregattoknak függőleges indítórendszerük van, amellyel cirkálórakétákat lőhetnek ki tengeri és szárazföldi célpontokra.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 18 April 2024. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/EwBELWpRTX