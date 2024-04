Elárulta a befolyásos politikusdinasztia, hogy kit támogatnak az elnökválasztáson

Tegnap a Kennedy család több tagja csatlakozott Joe Biden amerikai elnökhöz egy philadelphiai kampányesemény keretében, hogy támogatásukról biztosítsák a demokrata politikust. Kerry Kennedy, az idei választáson függetlenként induló Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.) egyik testvére arról beszélt, hogy Biden "azon jogok és szabadságok bajnoka, amelyekért apám és nagybátyáim kiálltak", utalva itt Robert F. Kennedyre, akit 1968-as elnökválasztási kampánya közben gyilkoltak meg, illetve John F. Kennedy volt amerikai elnökre, aki szintén merénylet áldozatává vált 1963-ban.

